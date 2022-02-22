В МИД прокомментировали сообщения о признании ДНР и ЛНР в границах областей

Москва признает Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в нынешних границах, в которых власти республик осуществляют свои полномочия и юрисдикцию, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, сообщает агентство «Интерфакс».

«[Речь идет о] границах, в рамках которых руководство ДНР и ЛНР осуществляет свои властные полномочия и юрисдикцию», — прокомментировал замглавы МИД.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова опровергла сообщения о признании ДНР и ЛНР в границах украинских областей. «Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли», — заявила российский депутат.