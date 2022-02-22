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В России ответили на сообщения о признании ДНР и ЛНР в границах областей

Депутат Журова опровергла заявление о признании ДНР и ЛНР в границах областей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова опровергла признание ЛНР и ДНР в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом во вторник, 22 февраля, пишет РБК.

По ее словам, речь идет о тех границах, которые есть сейчас.

«Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли», — заявила российский депутат.

21 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства объяснил, что такое решение было принято в связи с попытками Киева «вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014-и и 15-м годах».

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Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, депутат от КПРФ Леонид Калашников высказал предположение, что независимость ДНР и ЛНР будет признана Россией в границах, которые занимали Донецкая и Луганская области Украины до 2014 года. Позднее он отметил, что в самом соглашении не уточняются границы и что Россия не занимается определением границ других государств.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что пока реакция Украины на признание Донецкой и Луганской народных республик остается никакой, но политики фактически признали в своих выступлениях, что ДНР и ЛНР уже «отрезанный ломоть».

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Евгения Куликова
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