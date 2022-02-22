В словах украинских политиков увидели признание ДНР и ЛНР «отрезанным ломтем»

Пока реакция Украины на признание Донецкой и Луганской народных республик остается никакой. Но политики фактически признали в своих выступлениях, что ДНР и ЛНР уже «отрезанный ломоть», считает член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Пока реакция никакая на Украине. Пока сидят, фантазируют», — высказался сенатор.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к населению страны Цеков назвал протокольным. «Он постарался успокоить граждан, заявляя о том, что никакой агрессии России против Украины не будет. По большому счету, политики, которые практически всю ночь выступали по всем средствам массовой информации Украины, фактически признавали в своих выступлениях что для них вообще-то Донецкая и Луганская народные республики уже стали отрезанным ломтем, как говорят у нас», — поделился член профильного комитета Совфеда.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.