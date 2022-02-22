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Совфед одобрил договоры с ДНР и ЛНР

Члены Совфеда одобрили соглашения о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), которые подписал президент России Владимир Путин и главы государств Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты парламента. Его трансляция ведется на YouTube-канале Совфеда.

«Решение принято единогласно», — сказала Матвиенко.

Ранее документы единогласно одобрила Госдума. Они были внесены в парламент для ратификации вскоре после заключения 21 февраля, одновременно с подписанием Путиным указа о признании независимости ДНР и ЛНР.

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По словам главы государства, такое решение было принято в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014-и и 15-м годах». При этом он подчеркнул, что Россия «сделала все для сохранения территориальной целостности Украины».

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Республики Донбасса и Киев обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей в Россию.

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Ольга Галковская
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