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Пушилин призвал не спешить в вопросе установления границ ДНР и ЛНР

Глава ДНР Пушилин заявил, что вопрос границ республик Донбасса будет урегулирован позже
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Вопрос границ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет урегулирован позже. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Этот вопрос (границ ДНР и ЛНР — прим. «Ленты.ру») непростой, и он будет урегулирован позже. Я бы просто не забегал вперед», — призвал Пушилин.

Ранее 22 февраля он заявил, что границы ДНР будут установлены в пределах Донецкой области. «В конституции Донецкой народной республики, в конституции Луганской народной республики границы в рамках Донецкой и Луганской областей. Дальнейшие шаги покажет время», — отметил глава ДНР.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам РФ обеспечить поддержание мира в республиках.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что республики признаны «в тех границах, в которых они существуют и были провозглашены».

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Варвара Кошечкина
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