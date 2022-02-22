Пушилин заявил о границах ДНР в пределах Донецкой области

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ее границы будут в пределах Донецкой области, передает РИА Новости.

«В конституции Донецкой народной республики, в конституции Луганской народной республики границы в рамках Донецкой и Луганской областей. Дальнейшие шаги покажет время», — сказал Пушилин.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам РФ обеспечить поддержание мира в республиках. 22 февраля Госдума ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва признает республики в их нынешних границах, в которых местные власти осуществляют свои полномочия и юрисдикцию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что республики признаны «в тех границах, в которых они существуют и были провозглашены».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может разорвать дипломатические отношения с Москвой. Он уже получил соответствующий запрос от украинского МИД.