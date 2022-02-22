Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Совфеде заявили о претензии ДНР и ЛНР на подконтрольные Украине земли

Сенатор Цеков: ДНР и ЛНР претендуют представлять Донецкую и Луганскую области Украины

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия, скорее всего, признает Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в их существующих границах, считает член комитета Совфеда по международным делам и сенатор от Крыма Сергей Цеков. Но республики претендуют на территории Донецкой и Луганской областей, которые сейчас контролирует Украина, отметил политик в разговоре с «Лентой.ру».

«Признали в тех границах, в которых существует Донецкая и Луганская народные республики, я думаю. Хотя Донецкая и Луганская народные республики претендуют представлять Донецкую и Луганскую области Украины», — высказался политик.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашниковзаявил, что считает 100-процентной вероятность введения войск России в ДНР и ЛНР после подписания договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

21 февраля Путин подписал указы о признании ЛНР и Донецкой народной республики. Такое решение глава государства принял после внеочередного заседания Совета безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
Госдума опровергла признание ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей
Зюганов раскрыл данные о состоянии Жириновского
В России госпитализировали 17 294 пациента с коронавирусом
У американского теннисиста случились судороги обеих ног во время матча
Россиянам отсоветовали брать ипотеку на покупку «лишнего» жилья
Диетологи назвали пять продуктов для здоровой кожи
Центробанк России анонсировал меры по поддержке финансовой стабильности
Защита обжалует приговор осужденному за подготовку теракта в Minecraft школьнику
Бастрыкин поручил найти причастных к взрыву на трассе Донецк — Горловка
Подсчитаны траты россиян на путешествия в честь 23 февраля
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.