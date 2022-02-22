В Совфеде заявили о претензии ДНР и ЛНР на подконтрольные Украине земли

Россия, скорее всего, признает Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в их существующих границах, считает член комитета Совфеда по международным делам и сенатор от Крыма Сергей Цеков. Но республики претендуют на территории Донецкой и Луганской областей, которые сейчас контролирует Украина, отметил политик в разговоре с «Лентой.ру».

«Признали в тех границах, в которых существует Донецкая и Луганская народные республики, я думаю. Хотя Донецкая и Луганская народные республики претендуют представлять Донецкую и Луганскую области Украины», — высказался политик.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашниковзаявил, что считает 100-процентной вероятность введения войск России в ДНР и ЛНР после подписания договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

21 февраля Путин подписал указы о признании ЛНР и Донецкой народной республики. Такое решение глава государства принял после внеочередного заседания Совета безопасности.