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Захарова прокомментировала вопрос о границах ДНР и ЛНР

Представитель МИД Захарова назвала вопрос о границах признанных ДНР и ЛНР делом будущего

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Вопрос о государственных границах Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) — это дело будущего. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом), передает издание «Известия».

«Необходимо было остановить развитие событий, связанное с человеческими жертвами, поэтому была признана та реальность, которая сформировалась. Всё остальное — развитие государственности, развитие дипломатических отношений — дело будущего», — заявила дипломат.

Захарова отметила, что в международных отношениях часто встречаются государства, «у которых не решен вопрос с границами или просто не зафиксированы границы». «Это сплошь и рядом», — заявила представитель МИД России.

22 февраля февраля глава ДНР Денис Пушили заявил, что границы республики будут установлены в пределах Донецкой области Украины. «В конституции Донецкой народной республики, в конституции Луганской народной республики границы в рамках Донецкой и Луганской областей. Дальнейшие шаги покажет время», — отметил глава ДНР.

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Николай Чигасов
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