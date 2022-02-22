Захарова прокомментировала вопрос о границах ДНР и ЛНР

Вопрос о государственных границах Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) — это дело будущего. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом), передает издание «Известия».

«Необходимо было остановить развитие событий, связанное с человеческими жертвами, поэтому была признана та реальность, которая сформировалась. Всё остальное — развитие государственности, развитие дипломатических отношений — дело будущего», — заявила дипломат.

Захарова отметила, что в международных отношениях часто встречаются государства, «у которых не решен вопрос с границами или просто не зафиксированы границы». «Это сплошь и рядом», — заявила представитель МИД России.

22 февраля февраля глава ДНР Денис Пушили заявил, что границы республики будут установлены в пределах Донецкой области Украины. «В конституции Донецкой народной республики, в конституции Луганской народной республики границы в рамках Донецкой и Луганской областей. Дальнейшие шаги покажет время», — отметил глава ДНР.