Суд в Благовещенске дал семерым наркоторговцам 44,5 года в совокупности

Суд в Благовещенске приговорил семерых наркоторговцев в совокупности к 44,5 годам лишения свободы. Они получили сроки от 6 до 8 лет колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает агентство Amur.life.

По данным агентства, в деле фигурируют пятеро жителей Хабаровского края, которые организовали наркотрафик, и два жителя из Амурской области, которые всячески помогали организаторам. В сентябре 2020 года сотрудники ФСБ Амурской области пресекли деятельность группировки и ее канал поставки запрещенных веществ в особо крупных размерах. Следствие считает, что хабаровчане прибыли в Приамурье заготавливать, перерабатывать и вывозить в краевой центр для продажи каннабис и его производные. А жители Амурской области помогали им в этом.

Правоохранители провели обыски: в машине преступников нашли 5,5 килограмма гашишного масла, более 100 килограмм марихуаны и более 100 литров жидкостных продуктов ее переработки. Объем изъятых веществ в пересчете на разовые дозы превышает 80 тысяч штук. А их стоимость составляет около 23 миллионов рублей.

