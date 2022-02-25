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Суд в Благовещенске дал семерым наркоторговцам 44,5 года в совокупности

Благовещенский суд приговорил группу наркоторговцев к почти 45 годам в совокупности

Кадр: УФСБ РФ по Амурской области

Суд в Благовещенске приговорил семерых наркоторговцев в совокупности к 44,5 годам лишения свободы. Они получили сроки от 6 до 8 лет колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает агентство Amur.life.

По данным агентства, в деле фигурируют пятеро жителей Хабаровского края, которые организовали наркотрафик, и два жителя из Амурской области, которые всячески помогали организаторам. В сентябре 2020 года сотрудники ФСБ Амурской области пресекли деятельность группировки и ее канал поставки запрещенных веществ в особо крупных размерах. Следствие считает, что хабаровчане прибыли в Приамурье заготавливать, перерабатывать и вывозить в краевой центр для продажи каннабис и его производные. А жители Амурской области помогали им в этом.

Правоохранители провели обыски: в машине преступников нашли 5,5 килограмма гашишного масла, более 100 килограмм марихуаны и более 100 литров жидкостных продуктов ее переработки. Объем изъятых веществ в пересчете на разовые дозы превышает 80 тысяч штук. А их стоимость составляет около 23 миллионов рублей.

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Леонид Микуляк
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