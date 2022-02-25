В Совфеде рассказали об ответных санкциях Западу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что санкции в ответ Западу уже подготовлены, их целый пакет. Ее слова в пятницу, 25 февраля, приводит ТАСС.

Политик подчеркнула, что российские власти знают слабые места западных стран. Она также высказала мнение по поводу того, что решение о приостановке сертификации газопровода «Северный поток-2» носит временный характер.

В то же время Кремль будет стараться минимизировать вред, наносимый экономике от антироссийских санкций, социальные обязательства при этом будут исполняться, рассказала Матвиенко.

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза (ЕС) на протяжении практически всего экстренного саммита в Брюсселе в ночь на 25 февраля занимались подготовкой возможного третьего пакета санкций против России в ответ на военную операцию в Донбассе.

Решение о проведении специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял президент России Владимир Путин 24 февраля. По его словам, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей ДНР и ЛНР.