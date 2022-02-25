Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Врач назвал способы восстановить память после коронавируса

Врач Агапкин назвал заучивание стихов способом восстановить память после коронавируса

Фото: Александр Поляков / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Сергей Агапкин назвал способы помочь восстановлению памяти после коронавируса. В эфире программы «О самом главном» на «России 1», выпуск которой доступен на YouTube, он перечислил несколько действенных методов.

Гостья студии рассказала, что переболела коронавирусом в тяжелой форме, после чего у нее появились проблемы с памятью. Агапкин в ответ на это заявил, что проблема не решится сама по себе, и добавил, что существуют способы помочь восстановлению памяти.

«Необходимо больше отдыхать, хорошо питаться, чаще бывать на свежем воздухе, обязательно нормально спать. И тогда процесс восстановления [памяти] будет идти быстрее», — отметил Агапкин. Ведущий уточнил, что, если человек в целом чувствует себя хорошо, однако замечает за собой забывчивость, можно использовать разные методики тренировки памяти. Одним из таких методов он назвал заучивание стихотворений и их декламацию.

Агапкин также добавил, что в некоторых случаях при проблемах с памятью врач может посоветовать специальные средства для улучшения работы мозга.

Ранее Агапкин вместе с диетологом Михаилом Гинзбургом назвали продукт, снижающий риск развития рака прямой кишки и рака молочной железы у женщин. По их словам, таким продуктом является чеснок.

Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Макрон пообещал Украине помощь в размере 1,2 миллиарда евро и военную технику
Глава Крыма рассказал о повреждениях из-за разрыва снарядов
Зеленский предрек диалог о прекращении боевых действий между Россией и Украиной
Губернатор граничащего с Украиной российского региона рассказал об обстановке
Убитую 14-летнюю школьницу нашли рыбаки на берегу Волги в Астраханской области
Блогерша отказалась от мытья головы на три недели и удивилась результату
Стало известно о подготовке ЕС третьего пакета санкций против России
В Москве задержаны или отменены около 160 рейсов
В НАСА прокомментировали санкции США против российской космической программы
Бывший игрок МЮ объяснил неудачи команды обилием лодырей в составе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.