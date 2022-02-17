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Врачи назвали снижающий риск рака продукт

Доктора Агапкин и Гинзбург заявили, что чеснок снижает риск развития рака

Фото: Shutterstock

Врач и телеведущий Сергей Агапкин и диетолог Михаил Гинзбург в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» назвали продукт, снижающий риск развития рака толстой прямой кишки и рака молочной железы у женщин. По их словам, таковым является чеснок. Выпуск телешоу доступен на YouTube.

По словам Агапкина, эффективность продукта подтверждают масштабные исследования, проведенные в Китае.

«[Рак толстой прямой кишки и рак молочной железы] относятся к так называемым возрастным ракам. То есть в ходе старения человека возникают такие тканевые процессы, которые делают более вероятным развитие рака», — рассказал Гинзбург. В частности, речь идет о процессе повышения тканевого воспаления. Доктор отметил, что чеснок может способствовать гибели таких клеток.

В то же время врачи отметили, что чеснок далеко не единственный продукт, который снижает риск развития рака. «Довольно много приправ, начиная от петрушки до имбиря и куркумы, которые обладают тоже вот такими противоопухолевыми свойствами», — подчеркнул Гинзбург. Телеведущий призвал россиян включать такие продукты в свой ежедневный рацион.

Ранее кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» заявил, что риск развития рака снижает краснокочанная капуста. По словам медика, она содержит антоциан, который защищает организм от онкологических заболеваний. При этом белая капуста этот растительный пигмент не содержит.

Дарья Кучерявых
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