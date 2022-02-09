Ведущий Первого канала назвал снижающий риск рака продукт

Кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» назвал продукт, снижающий риск развития рака. Специалист заявил, что таким свойством обладает краснокочанная капуста. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

По словам доктора, красная капуста содержит антоциан, который защищает организм от онкологических заболеваний. «Что делает антоциан: он в принципе улавливает эти свободные радикалы, которые приводят к образованию раковых клеток, и они удаляются из организма», — объяснил врач. Кроме того, вещество замедляет развитие атеросклероза, добавил он.

Специалист также отметил, что в отличие от красной, белая капуста не содержит антоциан. «В красной капусте 90 миллиграммов, а в белой, вы удивитесь, ноль», — подчеркнул Гандельман. Он также сравнил и другие полезные свойства двух видов капусты. Доктор заявил, что красная капуста содержит 90 процентов суточной нормы витамина C, в то время как белая капуста — 60 процентов. Врач уточнил, что витамин нужен организму для поддержания эластичности кожи и сосудов.

Ранее Гандельман назвал неочевидный признак сахарного диабета. Специалист заявил, что о недуге могут сигнализировать трещины на пятках. Такое заболевание повреждает сосуды и нервы и приводит к нарушению питания тканей нижних участков тела.