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Меркель обокрали в магазине

У экс-канцлера Германии Меркель украли кошелек во время шопинга в Берлине

Фото: Globallookpress.com

Неизвестный обокрал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель во время шопинга в Берлине. Об этом сообщает Bild.

Уточняется, что у экс-канцлера украли кошелек. Он находился в сумке, которая висела на тележке. Вместе с Меркель в магазине находились ее телохранители. Позже она обратилась в местное отделение полиции, где написала заявление.

Ранее стало известно, что Меркель решила посвятить свою пенсию созданию автобиографической книги. Она планирует написать ее вместе с Беате Бауманн, ранее занимавшей должность ее советника.

В книге не будет идти речь о том, как прошла жизнь Меркель. Вместо этого политик хочет описать, как принимала те или иные политические решения.

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Варвара Кошечкина
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