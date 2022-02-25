В Молдавии сообщили о подбитом корабле с россиянами в Черном море

Власти Молдавии сообщили, что в нейтральных водах Черного моря был поражен снарядом корабль с экипажем, состоящим из российских граждан. Об этом заявил вице-премьер страны Андрей Спыну, передает РИА Новости.

По словам Спыну, морское агентство республики сообщило о том, что 25 февраля судно MILLENIAL SPIRIT под флагом Молдавии было подбито снарядом в нейтральных водах Черного моря. Источник пуска снаряда неизвестен. «На данный момент спасательные работы ведутся близлежащими кораблями. Экипаж корабля — граждане Российской Федерации», — заявил он.

Вице-премьер уточнил, что из-за попадания снаряда на борту вспыхнул пожар, который уничтожил оборудование и спасательные шлюпки. Экипаж, состоящий из 10 человек, покинул корабль в спасательных жилетах.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ будет незамедлительным.