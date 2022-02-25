Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Молдавии сообщили о подбитом корабле с россиянами в Черном море

Власти Молдавии заявили о пораженном снарядом судне с российским экипажем в Черном море

Фото: Agenția Navală a Republicii Moldova

Власти Молдавии сообщили, что в нейтральных водах Черного моря был поражен снарядом корабль с экипажем, состоящим из российских граждан. Об этом заявил вице-премьер страны Андрей Спыну, передает РИА Новости.

По словам Спыну, морское агентство республики сообщило о том, что 25 февраля судно MILLENIAL SPIRIT под флагом Молдавии было подбито снарядом в нейтральных водах Черного моря. Источник пуска снаряда неизвестен. «На данный момент спасательные работы ведутся близлежащими кораблями. Экипаж корабля — граждане Российской Федерации», — заявил он.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по защите ДНР и ЛНР. Как на это отреагировали США, Европа и Украина?
Россия начала военную операцию по защите ДНР и ЛНР.Как на это отреагировали США, Европа и Украина?
Вчера
«Изоляция Россию не испугает» Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
«Изоляция Россию не испугает»Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
00:00

Вице-премьер уточнил, что из-за попадания снаряда на борту вспыхнул пожар, который уничтожил оборудование и спасательные шлюпки. Экипаж, состоящий из 10 человек, покинул корабль в спасательных жилетах.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ будет незамедлительным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Кремль сообщил о готовности Путина направить делегацию для переговоров с Киевом
Захарова понадеялась на избавление украинского народа от «гнета националистов»
Захарова рассказала об угрозе жизни для сотрудников дипмиссии России на Украине
ЕС согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России
В Эстонии призвали к дипломатическому решению ситуации на Украине
«Газпром» решил возобновить прокачку газа через Польшу
Россия избежит отключения от SWIFT
Германия начала отказываться от российского угля
Китай призвал Украину к переговорам с Россией
В Молдавии сообщили о подбитом корабле с россиянами в Черном море
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.