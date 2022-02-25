В России объяснили необходимость нейтрального статуса для Украины

Нейтральный статус станет благом для Украины, уверен сенатор Совфеда Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что в таком статусе страна сможет выстраивать отношения и с Россией, и с другими государствами, не участвуя в авантюрах и не принимая участия в конфликтах.

Украина готова провести переговоры с Россией о нейтральном статусе, однако Киев со своей стороны требует гарантий безопасности. Об этом сообщается в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

«Нейтральный статус — это благо для Украины. Ей нужно было сразу следовать по этому пути. Но страна совершила фундаментальные ошибки: порвала со своим прошлым, полностью испортила отношения с Россией и попыталась переориентироваться от России в сторону Запада, вступить в НАТО. Но она должна быть нейтральной и выстраивать отношения с нашей страной», — объяснил необходимость нейтрального статуса Украины Цеков.

Вместе с тем сенатор подчеркнул, что это никак не помешает Украине выстраивать отношения и с другими государствами, с Евросоюзом. Нейтральный статус подразумевает только отказ от вступления в военные блоки.

«Между прочим, многие государства с этим статусом добились очень неплохих результатов. Та же Австрия, например. Есть примеры и среди стран бывшего СССР, например Туркмения. Это просто государства, не участвующие в авантюрах. Украина же все собиралась воевать, причем заявляя еще, что дойдет до Москвы и отберет территории», — сказал политик.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. А украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ.