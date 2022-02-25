В Польше заявили об отсутствии планов отправлять войска НАТО на Украину

Отправка войск НАТО на Украину на фоне военной операции России в Донбассе на данный момент не рассматривается. Об отсутствии соответствующих планов заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох, передает News.ru.

«Нет речи о направлении войск [Североатлантического] Союза и также войск Польши на Украину. Об этом нет речи, и на сегодняшний день это вообще не рассматривается», — подчеркнул глава польского ведомства.