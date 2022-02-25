Франция заявила о нежелании Европы и США воевать с Россией

Никто в Брюсселе и Вашингтоне не хочет воевать с Россией. Так оценила желание западных стран вступить в военный конфликт с Москвой на фоне ситуации на Украине глава Минобороны Франции Флоранс Парли, передает ТАСС.

«Ни в какой европейской стране и США нет желания вступать в войну с Россией. То, чего мы хотим — это как можно скорее положить конец этому ужасному вторжению», — заявила министр. По ее словам, главной целью на данный момент является прекращение огня на востоке Украины.