Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал ускорить размещение французских военных в Румынии. Об этом пишет ТАСС.

По словам политика, Франция продолжит в полном объеме выполнять свои обязанности по обеспечению гарантий безопасности своих союзников по НАТО. «Будет направлен новый контингент в Эстонию, также будет ускорено размещение военных в Румынии», — сказал французский лидер.

Ранее Макрон заявил, что Париж введет свои санкции против России вслед за Евросоюзом. По его словам, ограничения Парижа затронут ряд граждан России. Он добавил, что санкции против России будут объявлены позднее.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

