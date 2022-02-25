Поклонская обратилась к Зеленскому

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская обратилась с призывом к президенту Украины Владимира Зеленского сделать шаг навстречу установлению мира и сложить оружие. Об этом пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что судьба России и Украины находится в руках каждого из нас. «Если бы это было возможно, я бы все силы направила на предотвращение кровопролития родных для меня народов и достижения соглашения», — добавила Поклонская.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно скорее позвонить российскому коллеге Владимиру Путину. Кроме того, комментируя произошедшее, он заявил, что полностью поддерживает решение Путина.

24 февраля глава государства сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).