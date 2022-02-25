Семья из США превратила церковь в жилой дом

Пара из США с семью детьми поселилась в старой церкви в штате Огайо. Семья сделала масштабный ремонт, чтобы превратить храм в просторный жилой дом, сообщает New York Post.

Мэтт и Кристен Грей решили выкупить постройку у переезжающей церкви в 2016 году, однако получили отказ. По словам Кристен, они с мужем продолжали мечтать о построенном больше века назад лет назад здании. Только в 2020-м паре удалось стать владельцами объекта — руководство церкви решило принять предложение Греев после начала строительства нового храма. Семья заплатила за недвижимость 50 тысяч долларов.

Мэтт и Кристен с помощью двух сыновей и трех дочерей отремонтировали дом за пять месяцев. Они улучшили системы электро и водоснабжения, установили новую металлическую крышу и перекрасили здание в черный цвет. Сейчас в особняке есть четыре спальни, три полноценные ванные и три отдельных туалета, а также игровая комната, мастерская, гостиная и просторная кухня. «У нас никогда не было дома, в котором вся наша большая семья могла бы вместе готовить на кухне», — отметила Кристен.

Здание церкви состоит из двух этажей и мезонина (надстройка над средней частью дома. — Прим. «Ленты.ру»), к которому примыкает детская горка — с ее помощью дети могут попасть на второй этаж. На крыше особняка располагается колокольня. Новые владельцы позволяют бывшим прихожанам использовать помещение для совместного чтения библии и хранения еды.

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