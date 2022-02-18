Известный блогер не смогла купить дом и переехала в сарай

Известный блогер из Дании Элиза Бух не смогла позволить себе дом и переехала в сарай. Девушка полностью довольна новым жильем, сообщает The Sun.

Бух рассказала, что давно мечтала о собственной недвижимости, однако на приобретение большого дома у нее не хватило средств. В итоге 28-летняя блогер решила потратить сбережения на садовый домик. «Я хотела иметь собственные сад и место для жилья, с которым смогу делать все, что придет в голову. Поэтому я купила так называемый садовый участок — по сути, это маленький деревянный домик и небольшой участок земли», — пояснила она.

Девушке не пришлось тратиться на обстановку дома — предыдущий владелец передал ей свою мебель. Внутри сарая находятся просторный диван, два больших кресла, обеденный стол, четыре стула и духовка. Также имеется камин для отопления. По словам Бух, воды, туалета и ванной пока нет — только общая с владельцами соседних участков уборная снаружи.

На постоянной основе блогер живет в другом месте, но ей хотелось обзавестись собственной недвижимостью. «Это место станет моим вторым домом, я планирую жить тут в теплое время года. Я могу приезжать сюда, когда угодно: чтобы поработать, поесть или провести выходные», — добавила Бух.

В январе 41-летняя жительница Британии Линдси Бэнкс продала частный дом, чтобы переехать в небольшой автодом. На смену места жительства ее вынудил энергокризис — счета за тепло и электроснабжение стали слишком большими. Бэнкс заявила, что в доме на колесах есть все, что нужно ей и ее семье.