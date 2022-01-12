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Кризис вынудил мать двоих детей продать частный дом и переехать в фургон

Энергокризис вынудил британку с двумя детьми переехать из дома с тремя спальнями в фургон

Фото: @beeviewfarming

Цены на газ в Британии продолжают оставаться рекордно высокими, что вынуждает жителей страны идти на крайние меры. Как сообщает The Mirror, из-за невозможности оплатить счета за электричество и отопление некоторым пришлось покинуть свои частные дома и приспособиться к более скромной жизни.

Среди решившихся на смену места жительства в связи с кризисом оказалась 41-летняя Линдси Бэнкс — разведенная писательница-фрилансер и мать двоих детей. Британка продала свой одноэтажный дом, чтобы купить на Facebook фургон за 1,8 тысячи фунтов (около 182,7 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»).

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Линдси не жалеет о своем решении: до переезда в прошлом июне она едва сводила концы с концами. Ежемесячные счета за проживание в доме с тремя спальнями превышали тысячу фунтов (около 101 тысячи рублей), в то время как фургон обходится Бэнкс всего в 250 фунтов (около 25 тысяч рублей). При этом британка утверждает, что имеет все необходимое в новом доме.
«Дома, которые я рассматривала для переезда, стоили 800 фунтов (81 тысяча рублей) за месячную аренду, плюс счета. Я платила примерно 140 фунтов (около 14 тысяч рублей) за отопление трех комнат… Финансовая ситуация сильно на меня давила», — рассказала Линдси.

По словам британки, ее фургон оборудован основным источником электроэнергии, а также обогревателем мощностью две тысячи ватт. Цена за электричество включена в сумму аренды земли — 60 фунтов (около 6 тысяч рублей) в неделю. В будущем Бэнкс планирует приобрести свой собственный участок.

Ранее британская энергокомпания Ovo Energy посоветовала оставшимся зимой без отопления жителям страны согреваться необычным методом: обнимать котов. Рекомендация организации показалась многим некорректной. На попытку компании поддержать своих клиентов обратили внимание и члены парламента, назвав ее клоунской.

Александра Мирошникова
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