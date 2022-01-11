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Замерзающим из-за энергокризиса британцам посоветовали заменить отопление котами

Энергокомпания рекомендовала замерзающим из-за кризиса британцам обнимать котов и прыгать

Фото: Shutterstock

Одна из крупнейших британских энергокомпаний вызвала волну гнева со стороны переживающих кризис жителей страны, посоветовав им в холодное время года согреваться нестандартными способами. Организация Ovo Energy считает, что британцы, не способные оплатить счета за отопление из-за энергокризиса, могут заменить дорогое тепло объятиями с котами и физической активностью. Об этом сообщает Financial Times.

Ovo Energy разослали на электронную почту клиентов список из десяти «простых и малозатратных способов не замерзнуть этой зимой». В перечень рекомендаций вошли объятия с домашними животными и близкими людьми — «чтобы почувствовать уют» — употребление в пищу больше каши и упражнение «Прыгающий Джек» — прыжки с изменением положения рук и ног.

Члены парламента не оценили попытку Ovo Energy поддержать страдающих от энергокризиса британцев, посчитав советы компании оскорбительными. Глава Комитета по развитию бизнеса, энергетики и промышленности Даррен Джонс потребовал от организации извинений перед клиентами за «бесчувственные» комментарии.

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Лейборист отметил, что список был отправлен людям, которые вынуждены выбирать между отоплением и едой. «Если данная ситуация — демонстрация того, в каком положении сейчас находится страна, то я считаю это поводом для депрессии», — заявил Джонс. Его коллега Клайв Льюис выразил согласие, назвав рекомендации Ovo Energy «клоунскими» и «депрессивными».

Энергокомпания согласилась с критикой и принесла извинения за неуместное письмо. Пресс-секретарь Ovo Energy подчеркнул, что он и его коллеги осознают, насколько кризис осложняет жизнь многим клиентам их компании. «Мы усердно работаем, чтобы найти практичные решения проблемы. Также мы понимаем, что содержание письма было непродуманным и бесполезным. Нам стыдно за свои слова. Мы приносим искренние извинения», — добавил представитель организации.

В сентябре 2021 года правительство Британии сообщило, что планирует остановить энергетический кризис в стране, возобновив приостановленное ранее строительство атомной электростанции (АЭС) Уилфа в Уэльсе. По словам директора по ядерным проектам в британском правительстве Деклана Берка, министерство бизнеса и энергетики ведет «предварительные» переговоры по поводу объекта Уилфа с двумя компаниями.

Александра Мирошникова
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