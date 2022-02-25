Папа Римский посетил посольство России в связи с ситуацией в Донбассе

Папа Римский Франциск лично посетил посольство России в Ватикане, нарушив дипломатический протокол. Об этом сообщает Reuters.

Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что 85-летний понтифик провел в посольстве более получаса в связи ситуацией в Донбассе.

Посол России в Ватикане Александр Авдеев отметил, что встреча длилась около 40 минут, и что папа Римский выразил беспокойство гуманитарной ситуацией на Украине. Также он призвал к защите детей, больных, пострадавших и остальных людей.

Reuters отмечает, что визит папы Римского в посольство для беседы с послом во время конфликта является беспрецедентным, поскольку обычно встречи с ним проводятся в Апостольском дворце.

Ранее в феврале папа Римский призвал молить Бога о мире на Украине. Понтифик высказал надежду, что напряженность в отношениях между Москвой и Киевом можно будет преодолеть путем многостороннего диалога, в том числе с помощью «нормандского формата».