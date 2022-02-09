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Папа Римский призвал молить Бога о мире на Украине

Папа Римский Франциск счел безумием возможную войну на Украине и призвал молиться

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа Римский Франциск назвал безумием войну, которая может произойти на Украине. Об этом он заявил на общей аудиенции в Ватикане, передает Reuters.

Понтифик высказал надежду, что напряженность в отношениях между Москвой и Киевом можно будет преодолеть путем многостороннего диалога, в том числе с помощью «нормандского формата», и призвал помолиться о мире на Украине.

«Давайте и далее молить Бога о мире, чтобы через серьезный диалог можно было преодолеть напряженность и угрозу войны и чтобы переговоры в «нормандском формате» способствовали достижению этой цели. И давайте не будем забывать, война — это безумие», — отметил он.

Ранее о мире на Украине призвал помолиться председатель Конференции епископата католической церкви в Польше Станислав Гондецкий. Днем соответствующей молитвы он объявил 26 января.

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Георгий Нестеров
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