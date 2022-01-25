В Польше призвали молиться за мир на Украине

Председатель Конференции епископата католической церкви в Польше Станислав Гондецкий объявил 26 января днем молитвы за мир на Украине. Об этом сообщается на сайте Конференции.

В сообщении Гондецкого уточняется, что его обращение к верующим связано с призывом папы Римского Франциска. Кроме того, католическая Церковь в Польше объявила 26 января днем поста за мирную жизнь на Украине.

23 января Ватикан призвал всех католиков мира обратиться к Богу, чтобы он уберег Украину от войны. Кроме того, папа Римский выразил обеспокоенность, в связи с напряженностью вокруг этой страны. По его словам, все политические действия должны вести людей к братству, а не разногласиям.

В своем рождественском обращении к верующим 25 декабря 2021 года, папа Римский Франциск упомянул «угрозу конфликта» на Украине. «[Господь], будь светом и поддержкой для тех, кто верит и работает, даже идя против течения, в пользу встречи и диалога, и не дай метастазам гангренозного конфликта распространиться по Украине», — произнес понтифик.