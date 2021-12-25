Папа римский упомянул Украину в традиционном рождественском обращении

Папа римский Франциск 25 декабря, когда Римско-католическая церковь отмечает Рождество Христово, произнес обращение к верующим. В нем он призвал мировое сообщество к диалогу для разрешения конфликтов, передает ТАСС.

В своем традиционном рождественском обращении Urbi et orbi («Граду и миру») Франциск также призвал не допускать конфликт на Украине и выразил надежду, что для выполнения этой цели сторонам удастся наладить контакты. «[Господь], будь светом и поддержкой для тех, кто верит и работает, даже идя против течения, в пользу встречи и диалога, и не дай метастазам гангренозного конфликта распространиться по Украине», — сказал понтифик.

Речь прозвучала с балкона собора Святого Петра. В этом году на площади собрались сотни верующих, несмотря на плохую погоду. Вечером накануне, 24 декабря, папа римский Франциск провел богослужение в соборе Святого Петра в присутствии около 1500 человек.

В прошлом году рождественское обращение не прозвучало с балкона из-за коронавирусных ограничений. Послание транслировалось по телевидению и в интернете, а сам папа римский находился в зале благословения Апостольского дворца.

Ранее была названа вероятная дата второй за тысячу лет встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы римского Франциска. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил, что ее будет удобнее провести после Пасхи, однако точное время еще предстоит согласовать.

Если встреча первосвященников состоится, она станет второй за почти тысячу лет после Великого раскола, произошедшего в 1054 году. Первая встреча между патриархом Московским и главой Римско-католической церкви прошла в феврале 2016 года на Кубе.