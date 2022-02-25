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Пасечник назвал главную задачу для военнослужащих

Глава ЛНР заявил о необходимости скорее выйти к административным границам республики
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Главной задачей военнослужащих Народной милиции является необходимость как можно скорее подавить украинское сопротивление и выйти к административным границам Луганской области. Об этом заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, сообщает ТАСС.

По его словам, на данный момент подразделения ЛНР успешно продвигаются вперед, несмотря на все сложности украинской обороны. «Нами проводится работа по склонению военнослужащих Украины сложить оружие, не оказывать сопротивление», — сказал Пасечник, отметив, что это позволит сохранить множество жизней.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ и обратился к Западу за помощью.

Вскоре глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о массовой сдаче в плен украинских военнослужащих в Донбассе. Он подчеркнул, что оружие складывают преимущественно бойцы регулярных подразделений, а не националистических формирований.

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Алевтина Запольская
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