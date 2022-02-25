Раскрыта польза домашних животных для здоровья пожилых хозяев

Исследователи Мичиганского университета из США раскрыли, какую пользу приносят домашние животные здоровью своих хозяев. Об этом сообщает KAKE.

«Ранее мы уже установили, что общение с животными понижает артериальное давление, а их хозяева менее подвержены стрессу», — рассказала профессор неврологии Тиффани Брейли. По словам американской ученой, новая работа ее команды показывает, что домашние животные могут замедлить снижение когнитивных функций у пожилых людей.

Исследователи наблюдали 1369 человек, их средний возраст составлял 65 лет. 32 процента из них владели домашними животными в течении пяти и более лет. После шести лет наблюдений выяснилось, что когнитивные способности у людей с питомцами снижались медленнее, а их показатели оказались на 1,2 балла выше, чем у тех, у кого домашних животных не было.

По словам Брейли, это обусловлено тем, что владельцы животных испытывают меньше стресса и более активны физически. При этом доктор уточнила, что ее исследование требует дополнительных подтверждений.

Ранее сообщалось, что главный ветеринарный врач Североамериканского ветсообщества Дана Варбл назвала недостатки сна в кровати с домашними питомцами. По словам специалиста, для человека такой сон считается не слишком полезным, поскольку действия животных могут помешать глубокому сну человека.