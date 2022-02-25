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Раскрыта польза домашних животных для здоровья пожилых хозяев

Американские ученые установили, что хозяева домашних животных менее подвержены стрессу

Фото: Erica Magugliani / Unsplash

Исследователи Мичиганского университета из США раскрыли, какую пользу приносят домашние животные здоровью своих хозяев. Об этом сообщает KAKE.

«Ранее мы уже установили, что общение с животными понижает артериальное давление, а их хозяева менее подвержены стрессу», — рассказала профессор неврологии Тиффани Брейли. По словам американской ученой, новая работа ее команды показывает, что домашние животные могут замедлить снижение когнитивных функций у пожилых людей.

Исследователи наблюдали 1369 человек, их средний возраст составлял 65 лет. 32 процента из них владели домашними животными в течении пяти и более лет. После шести лет наблюдений выяснилось, что когнитивные способности у людей с питомцами снижались медленнее, а их показатели оказались на 1,2 балла выше, чем у тех, у кого домашних животных не было.

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По словам Брейли, это обусловлено тем, что владельцы животных испытывают меньше стресса и более активны физически. При этом доктор уточнила, что ее исследование требует дополнительных подтверждений.

Ранее сообщалось, что главный ветеринарный врач Североамериканского ветсообщества Дана Варбл назвала недостатки сна в кровати с домашними питомцами. По словам специалиста, для человека такой сон считается не слишком полезным, поскольку действия животных могут помешать глубокому сну человека.

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Никита Савин
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