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Порошенко вышел в эфир американского телеканала с автоматом в руках

Порошенко появился в эфире телеканала CNN, держа в руках автомат Калашникова

Кадр: CNN

Бывший президент Украины Петр Порошенко вышел в эфир американского телеканала CNN, держа в руках автомат Калашникова. Об этом сообщает РИА Новости.

Порошенко рассказал о расположенном в Киеве батальоне территориальной обороны, записаться в который выстроилась очередь, однако оружия на всех не хватает. В кадре экс-президент появился с автоматом в руках. «Просто моя помощь тут. Это Калашников... У нас нет артиллерии, у нас нет танков, у нас нет бронетранспортера, этот процесс мы запустили пару дней назад, но мы сделали это за два дня», — сказал Порошенко.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик. Он также объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

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Алиса Реброва
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