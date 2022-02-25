Порошенко вышел в эфир американского телеканала с автоматом в руках

Бывший президент Украины Петр Порошенко вышел в эфир американского телеканала CNN, держа в руках автомат Калашникова. Об этом сообщает РИА Новости.

Порошенко рассказал о расположенном в Киеве батальоне территориальной обороны, записаться в который выстроилась очередь, однако оружия на всех не хватает. В кадре экс-президент появился с автоматом в руках. «Просто моя помощь тут. Это Калашников... У нас нет артиллерии, у нас нет танков, у нас нет бронетранспортера, этот процесс мы запустили пару дней назад, но мы сделали это за два дня», — сказал Порошенко.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его мнению, Кремль своим решением «толкает мир на грань новой мировой войны». Порошенко подчеркнул, что осуждает решение России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик. Он также объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.