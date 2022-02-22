Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Порошенко прокомментировал признание Россией ДНР и ЛНР

Порошенко заявил, что признанием ДНР и ЛНР Россия толкает мир на грань новой мировой войны
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: РИА Новости

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook прокомментировал признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

По его словам, Кремль своим решением «толкает мир на грань новой мировой войны». Политик отметил, что президент России Владимир Путин и«збрал конфронтацию и окончательно разрушил международную систему правопорядка», которая была создана после периода холодной войны.

Материалы по теме:
Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР. Решение принято на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе
Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР.Решение принято на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе
Вчера
Ситуация в Донбассе резко обострилась. Власти ДНР и ЛНР просят Россию оказать помощь и признать независимость республик
Ситуация в Донбассе резко обострилась.Власти ДНР и ЛНР просят Россию оказать помощь и признать независимость республик
Вчера

Порошенко заявил, что осуждает решение России. «Путин так ненавидит наш суверенитет, ему так "болит" наша независимость, он так не хочет видеть наш успех», — отметил он.

Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик. Такое решение глава государства принял после внеочередного заседания Совета безопасности.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР
ООН оценила решение России признать ДНР и ЛНР
Пол Маккартни решил избавиться от пентхауса и потерял миллионы долларов
Фигура 55-летней голливудской актрисы на фото в купальнике удивила поклонников
МИД России оценил реакцию Запада на признание ДНР и ЛНР
В ЕС раскрыли подробности о санкциях против России
Россиянка рассказала о возможностях открытия бизнеса за пределами Москвы
Зеленский озвучит реакцию на решение Путина о признании ДНР и ЛНР
Порошенко прокомментировал признание Россией ДНР и ЛНР
Зеленский анонсировал обращение к гражданам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.