Учительница узнала о беременности за несколько часов до родов

Муж и жена из американского города Уинфилд, штат Иллинойс, десять лет пытались зачать ребенка и узнали о беременности за несколько часов до родов. Об этом сообщает People.

34-летняя учительница Никки Гарлик и ее 33-летний муж Келси познакомились, когда учились в старшей школе, но начали встречаться только много лет спустя, когда Келси набрался смелости написать ей в Facebook. «На следующий день мы пошли в Starbucks, а после — отправились в кино. С тех пор мы практически не расставались», — отметил он. После свадьбы пара обращалась к специалистам и пыталась зачать ребенка методом экстракорпорального оплодотворения, но безуспешно. Мужчина и женщина решили стать приемными родителями и взяли под опеку двух биологических братьев, которым сейчас четыре и шесть лет.

Недавно Никки почувствовала сильную боль в животе, пораньше ушла из школы и обратилась к врачу. Там она узнала, что находится на девятом месяце беременности. Келси был дома и следил за приемными детьми, когда жена позвонила ему и сообщила: «Ты не поверишь, но я, блин, беременна. И не просто беременна, а на 34-й неделе (в норме беременность длится 38 недель, — прим. "Ленты.ру")».

Однако, когда Никки прибыла в отделение неотложной помощи, врачи обнаружили, что у нее преэклампсия — серьезное осложнение беременности, характеризующееся повышенным артериальным давлением. Хотя изначально пара планировала традиционные роды, врачам пришлось провести женщине кесарево сечение. Операция прошла успешно — и мать, и ее новорожденный сын здоровы.

«Я плакал, и плакал, и плакал бесконечно. Пол был мокрый, кресло было мокрым, потому что я не знал, выживет ли она... Я просто молился о том, чтобы она жила. Не знаю, что я бы делал без нее», — признался Келси.

Никки родила сына, которого назвали Чарли. Это была абсолютная неожиданность, учитывая, что пара много лет испытывала трудности с зачатием ребенка и решила, что этот день никогда не настанет.

Пара создала на благотворительном сайте GoFundMe страницу сбора средств, так как у Никки нет оплачиваемого декретного отпуска и она до сих пор восстанавливается после операции. Келси заявил, что обеспокоен финансовым будущим семьи, учитывая, что скоро у них появится множество платежей сверх обычных расходов.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Оклахома не заметила, что беременна, и неожиданно родила. Женщина утверждает, что пользовалась противозачаточным средством. Ей даже не приходило в голову, что у нее может быть беременность.