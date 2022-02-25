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Кремль продолжил считать Зеленского президентом Украины

Песков утвердительно ответил на вопрос, считают ли в Кремле Зеленского президентом

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

В Кремле признают Владимира Зеленского президентом Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Да, конечно, Зеленский — президент Украины», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, считают ли в Кремле Зеленского президентом.

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Ранее в Кремле назвали условие для переговоров президента России Владимира Путина с Зеленским. По словам Дмитрия Пескова, переговоры президентов состоятся, когда Киев будет готов.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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Никита Абрамов
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