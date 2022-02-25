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В Госдуме Совет Европы назвали «придатком ЕС»

Депутат Слуцкий заявил, что Россия готова к равноправному партнерству с Советом Европы

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале написал, что Россия нужна Совету Европы не меньше, чем Совет Европы нужен России.

«Россия нужна Совету Европы не меньше, чем Совет Европы России. Мы готовы только к равноправному партнерству и диалогу. Если Страсбург ставит на "приостановку" сотрудничество с Москвой, мы проживем без организации, которая все больше утрачивает свою европейскую принадлежность и становится ретранслятором посылок Вашингтона», — заявил депутат.

Он назвал правозащитную организацию придатком Евросоюза (ЕС), который стал работать по меркам и шаблонам США. По его словам, Совет Европы не предпринял никаких действий, когда Украину «накачивали оружием».

Ранее 25 февраля глава МИД Италии Луиджи Ди Майо сообщил о том, что членство России в Совете Европы временно приостановлено. По его словам, данная мера была необходима из-за начавшейся спецоперации России в Донбассе.

Марина Совина
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