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Москвичку попросили арестовать за брошенный в полицейских коктейль Молотова

В Москве СКР попросил ареста москвички, бросившей в сторону полицейских коктейль Молотова

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Следователи попросили суд избрать меру пресечения, связанную с арестом, для девушки, которая бросила коктейль Молотова в сторону полицейских во время несогласованной акции в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

На 23-летнюю москвичку завели дело по статье 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»).

Инцидент произошел вечером в четверг, 24 февраля. Девушка участвовала в несанкционированном мероприятии около Пушкинской площади. В какой-то момент она подожгла и кинула в сторону сотрудников полиции бутылку с зажигательной смесью. Коктейль не долетел до правоохранителей. Москвичку задержали.

На допросе она частично признала вину и рассказала, что изготовила зажигательную смесь сама.

24 февраля полиция задержала 600 участников несогласованной акции в Москве. «В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством», — заявили в ГУ МВД.

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Мария Рубникович
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