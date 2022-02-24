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Полиция задержала в центре Москвы 600 участников несогласованной акции

В ГУ МФД сообщили о 600 задержанных участниках несогласованной акции в центре Москвы

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

В ГУ МВД столицы заявили о 600 задержанных участниках несогласованной акции в центре города, решается вопрос о привлечении к ответственности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«За различные нарушения общественного порядка задержаны 600 участников мероприятия, которые доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства. В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет России (СКР) напомнил гражданам об ответственности за проведение несанкционированных мероприятий. «Реагируя на провокационные призывы, следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности вплоть до уголовной», — сообщается на сайте ведомства.

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Марина Совина
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