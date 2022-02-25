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Кремль заявил о праве граждан иметь разные точки зрения на ситуацию на Украине

Песков заявил, что россияне имеют право на разные точки зрения по ситуации на Украине

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Граждане России могут иметь разные точки зрения по поводу ситуации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что задачей властей является правильно донести до общества свою позицию.

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Он отметил, что Кремль следит за общественными настроениями по поводу операции по демилитаризации Украины.

По словам представителя Кремля, участники несогласованных акций были задержаны правомерно, поскольку участие в них нарушает закон.

В четверг, 24 февраля, в центре Москвы прошла несогласованная антивоенная акция, участники которой выступали против операции по демилитаризации Украины. По ее итогам были задержаны более 600 человек.

В ходе акции одна из ее участниц попыталась бросить в полицейских коктейль Молотова. В результате инцидента никто не пострадал. Девушка была задержана, сейчас ей вменяется статья 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»).

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Роман Кирьянов
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