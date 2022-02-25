Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии заявили о потоке беженцев с Украины

В МИД Германии заявили, что в страну хлынул поток беженцев с Украины

Фото: Bryan Woolston / Reuters

В Германию хлынул поток беженцев с Украины. Об этом заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, передает РИА Новости.

«Есть движение при участии очень многих людей, которые пытаются спастись из региона ведения боевых действий, это в том числе граждане Германии, граждане других стран — не только Украины, но и Белоруссии», — рассказала дипломат. Она подчеркнула, что ситуация на данный момент находится под наблюдением.

Зассе также добавила, что немецкое правительство в первую очередь несет ответственность за граждан Германии.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал оказать помощь беженцам с Украины. Глава государства также заявил, что Париж предоставит Украине помощь в размере 300 миллионов евро и военную технику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Андреева
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал условие для начала переговоров с Украиной
Российские истребители отработали воздушный бой над Ростовской областью
Во «ВКонтакте» объявили о мерах на фоне операции в Донбассе
Сирия сочла события вокруг Украины восстановлением баланса после распада СССР
В Совфеде оценили санкции Запада против России
Тайвань подтвердил остановку экспорта чипов в Россию
В ФРГ объяснили причину отказа от санкций против энергетического сектора России
Эрдоган оценил отношения НАТО и ЕС с Украиной
На акции в поддержку Украины избили российского дипломата
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.