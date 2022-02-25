В Германии заявили о потоке беженцев с Украины

В Германию хлынул поток беженцев с Украины. Об этом заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, передает РИА Новости.

«Есть движение при участии очень многих людей, которые пытаются спастись из региона ведения боевых действий, это в том числе граждане Германии, граждане других стран — не только Украины, но и Белоруссии», — рассказала дипломат. Она подчеркнула, что ситуация на данный момент находится под наблюдением.

Зассе также добавила, что немецкое правительство в первую очередь несет ответственность за граждан Германии.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал оказать помощь беженцам с Украины. Глава государства также заявил, что Париж предоставит Украине помощь в размере 300 миллионов евро и военную технику.