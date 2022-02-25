В еще одном российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за беженцев

Власти Нижегородской области ввели режим повышенной готовности в связи с прибытием беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующий указ подписал губернатор российского региона Глеб Никитин, передает «Интерфакс».

В соответствии с указом главам муниципалитетов Нижегородской области поручили организовать работу пунктов временного проживания для прибывающих беженцев из Донбасса и обеспечить все виды их жизнедеятельности.

Накануне в Нижний Новгород прибыл поезд с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР.

Ранее врио главы МЧС Александр Чуприян сообщал, что принять беженцев могут 44 региона России.

Ростовская область стала первым регионом, которая приняла беженцев из ДНР и ЛНР 18 февраля. Жители Донбасса также расположились в Волгоградской, Пензенской, Воронежской, Курской и других областях. В части российских регионов для оперативного приема беженцев и организации работы с ними ввели режим чрезвычайной ситуации.