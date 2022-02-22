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В МЧС назвали число готовых принять жителей Донбасса российских регионов

Врио главы МЧС Чуприян заявил, что беженцев из Донбасса готовы принять 44 региона России

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Принять беженцев из Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР) могут 44 региона России. Такое число субъектов назвал врио главы МЧС Александр Чуприян, его цитирует ТАСС.

«В работе по приему лиц, вынужденно покинувших свое место жительства, пока задействованы шесть субъектов РФ, но география будет только расширяться», — добавил Чуприян.

В пресс-службе ведомства сообщили, что МЧС доставит 228 тонн гуманитарной помощи из Росрезерва эвакуированным из Донбасса жителям. Предметы первой необходимости направят в колонне в составе 34 единиц техники и 85 спасателей.

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По данным МЧС, в Ростовскую область скоре прибудет колонна с гуманитарным грузом, которая формируется региональными отделениями «Единой России» в 24 регионах страны.

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Анастасия Шейкина
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