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Сайты RT перестали работать после объявления «кибервойны» от хакеров Anonymous

Сайты RT перестали работать после того, как хакеры Anonymous объявили «кибервойну» России

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Сайты российского телеканала RT перестали работать после того, как международная хакерская группировка Anonymous объявила «кибервойну» российскому правительству. В результате DDoS-атаки доступ на сайт в данный момент (4:00 мск) заблокирован.

Помимо этого, организация также взяла ответственность за атаки на российские интернет провайдеры и правительственные сайты, в частности, сайт Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

О своих планах по защите украинских граждан хакеры сообщили 25 февраля на странице группировки в Twitter. «Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства», — отмечается в заявлении.

Марина Совина
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