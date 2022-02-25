Сайты RT перестали работать после объявления «кибервойны» от хакеров Anonymous
Сайты RT перестали работать после того, как хакеры Anonymous объявили «кибервойну» России
Сайты российского телеканала RT перестали работать после того, как международная хакерская группировка Anonymous объявила «кибервойну» российскому правительству. В результате DDoS-атаки доступ на сайт в данный момент (4:00 мск) заблокирован.
Помимо этого, организация также взяла ответственность за атаки на российские интернет провайдеры и правительственные сайты, в частности, сайт Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
О своих планах по защите украинских граждан хакеры сообщили 25 февраля на странице группировки в Twitter. «Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства», — отмечается в заявлении.