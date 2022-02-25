Раскрыты подробности о втором пакете санкций Евросоюза против России

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскрыла подробности о втором пакете санкций Евросоюза (ЕС) против России. Ее слова в пятницу, 25 февраля, приводит ТАСС.

По словам главы ЕК, второй пакет санкций затрагивает 70 процентов рынка банковских услуг РФ и ключевые госкомпании, в том числе оборонные.

Ранее председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола призвала Евросоюз (ЕС) ввести «самые строгие» санкции против России. Метсола отметила, что новые санкции должны быть «срочными и строгими, никто не должен укрыться от них».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.