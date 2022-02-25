Франция введет свои санкции против России вслед за ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж введет свои санкции против России вслед за Евросоюзом (ЕС). Об этом пишет ТАСС.

Ранее председатель Европейского парламента Роберта Метсола призвала Евросоюз ввести «самые строгие» санкции против России. Метсола отметила, что новые санкции должны быть «срочными и строгими, никто не должен укрыться от них».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.