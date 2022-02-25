В Совфеде оценили санкции Запада против России

Санкции против России введены серьезные, сейчас необходимо разработать меры по их нейтрализации, заявил председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. К числу мер, которые помогли бы минимизировать ущерб от западных санкций кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС и аналитик Николай Кульбака причислил налаживание внутрироссийского банковского обмена. Своими мнениями политик и эксперт поделились в разговоре с «Лентой.ру»

«Если бы я сказал, что санкции не серьезные, я был бы не серьезен. Другое дело — какие меры мы можем предпринять чтобы получить как можно меньший негативный эффект от них», — высказался Артамонов.

По мнению Кульбаки, Россия могла бы нейтрализовать ущерб от введенных санкций при помощи взаимодействия банков.

«Единственная мера, которая тут может помочь, это налаживание внутрироссийского банковского обмена, что в принципе и так происходит», — предположил экономист.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответные меры России на новые cанкции Запада последуют, принцип взаимности будет действовать. По его словам, то, насколько санкции будут симметричны или асимметричны, будет зависеть от анализа рестрикций. «Конечно, в ходе этого анализа главная цель будет — наши собственные интересы. То есть мы будем действовать исключительно исходя из наших собственных интересов», — подчеркнул Песков.