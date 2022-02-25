Кремль пообещал ответные меры на новые санкции Запада против России

Ответные меры России на новые cанкции Запада последуют, принцип взаимности будет действовать. Их пообещал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, то, насколько санкции будут симметричны или асимметричны, будет зависеть от анализа рестрикций. «Конечно, в ходе этого анализа главная цель будет — наши собственные интересы. То есть мы будем действовать исключительно исходя из наших собственных интересов», — подчеркнул Песков.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что санкции западных стран могут нанести ущерб государствам, которые их приняли. По его утверждению, в самих заявлениях лидеров Запада о новых ограничениях для российской экономики нет ничего нового.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к населению. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России.