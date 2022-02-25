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В Совфеде оценили санкции Запада фразой «ничего нового»

Сенатор Климов заявил, что Запад сам нанесет себе урон своими санкциями

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Санкции Запада способны нанести ущерб странам, которые их приняли. Об этом «Известиям» заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Он добавил, что в самих заявлениях лидеров западных стран о новых ограничениях для российской экономики нет ничего нового.

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При этом сенатор считает, что в санкциях нет ничего хорошего ни для России, ни для Запада. Он также назвал санкционное давление незаконным.

«Третий закон Ньютона — сила действия равна силе противодействия. И те, кто сейчас это движение задумал, нанесут своему народу не меньший ущерб, чем пытаются нанести нам», — заявил он.

Ранее в Евросоюзе заявили, что готовы продолжить принимать новые пакеты санкций против российской экономики и официальных лиц.

Источники ТАСС сообщили, что в ЕС сейчас обсуждает третий пакет санкций против России. В него может входить в том числе и отключение системы SWIFT, однако по этому поводу у стран-участниц пока нет единого мнения.

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Роман Кирьянов
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