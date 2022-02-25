СК назвал количество уголовных дел из-за событий на Украине с 2014 года

С 2014 года было возбуждено 481 уголовное дело о событиях на Украине и в республиках Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«За весь период следствия допрошены более 146 тысяч человек, признаны потерпевшими более 22 тысяч человек, в том числе порядка 2,4 тысяч несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. Согласно опубликованному указу, мера принята «в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и в целях обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам.