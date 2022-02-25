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Собянин ослабил в Москве часть ковидных ограничений

Собянин сделал рекомендательным удаленный режим работы в Москве из-за снижения COVID-19

Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства столицы

Требование о переводе на удаленный формат работы 30 процентов сотрудников в Москве становится рекомендательным на фоне снижения заболеваемости COVID-19. О других послаблениях ковидных ограничений рассказал на своем персональном сайте мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в Москве продолжается устойчивое снижение заболеваемости омикроном. По сравнению с пиком конца января число новых случаев коронавируса уменьшилось более чем в три раза, отметил Собянин.

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Кроме того, по словам московского мэра, количество госпитализаций в городе сократилось вдвое, в том числе по детям — на 80 процентов.

В подобных условиях можно снять часть коронавирусных ограничений. Собянин добавил, что с понедельника, 28 февраля, блокировка транспортных карт для всех жителей столицы старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями будет отменена.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала о стабилизации эпидемиологической ситуации с COVID-19 в Москве.

По ее словам, число инфицированных в городе почти в пять раз меньше пиковых значений января.

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Анна Щербакова
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