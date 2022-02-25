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Застрявшим за рубежом россиянам с неработающими банковскими картами дали советы

Россиянам, застрявшим за границей с неработающими картами, напомнили про перевод через СБП

Фото: Mika Baumeister / Unsplash

Отечественным туристам, которые в настоящее время находятся за границей, рассказали, что делать в ситуации, если в стране перестали принимать к оплате российские банковские карты. Советы путешественникам дали эксперты сервиса поездок «Туту.ру».

Специалисты напомнили, что ввиду попадания некоторых российских банков под западные санкции, их карты платежных систем Visa и Mastercard перестанут работать за рубежом. В этой ситуации туристам посоветовали перевести деньги с неработающей карты на карту другого банка через систему быстрых платежей (СБП). Бесплатный лимит на операцию — до ста тысяч рублей в месяц.

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«Вы можете скачать приложение другого банка и выпустить виртуальную карту. Такая услуга доступна у "Тинькофф", "Альфа" и многих других. С этой карты, скорее всего, не получится снять наличные в банкомате, но можно расплатиться с помощью Apple Pay или Google Pay», — предложили застрявшим за границей россиянам еще одно решение проблемы в «Туту.ру».

Помимо прочего, специалисты напомнили о возможности получить средства через системы денежных переводов Western Union, MoneyGram International, CONTACT, «Золотая Корона», «Юнистрим» — при этом отправить деньги можно самому себе онлайн с карты российского банка.

Ранее в феврале Центробанк (ЦБ) России сообщил, что российские банки оказались готовы к санкциям, заранее разработав ряд мер для работы в соответствующих условиях. По данным регулятора, попавшие под санкции банки имеют высокий запас устойчивости и значительный потенциал развития кредитования экономики.

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Дарья Рыбак
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